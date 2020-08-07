Дмитрий Гудков: без представительства во власти нет ни прав, ни свобод

«Кандидата от Шиеса» Олега Мандрыкина не зарегистрировали на выборы губернатора Архангельской области. Окончательно и официально. Он якобы не прошел муниципальный фильтр: а остальные 6 кандидатов прошли. Им собирали подписи из администрации области, а Мандрыкин – сам.

Но избирком это, конечно не удивило. И, само собой, не проняло.

Теперь у Архангельска два пути. Первый – проглотить оскорбление и смириться. Это будет означать, что мусор повезут если не в Шиес, то в любую соседнюю точку области. А если не мусор, если не повезут, то придумают что-нибудь не менее опасное для людей и выгодное для чиновников.

Второй путь: сопротивление. По численности как в Хабаровске. Но только не повторять ошибки. Об этом я даже большой ролик записал: https://www.youtube.com/watch?v=kHDLlli1zCs. Пока проблема Хабаровска в том, что протест там не выдвигает конкретных политических требований. «Судить Фургала в крае» – это не то, чего боится власть, и уж точно не то, что готовы поддержать соседние регионы.

Политические требования – это вернуть налоги на места, вернуть прямые выборы в города, отменить фильтры на выборах и забыть о вечном правлении для Путина. Вот этого Кремль на самом деле боится.

– А зачем нам его пугать? У нас же совершенно конкретные маленькие цели?

– Потому что на каждую конкретную маленькую цель никогда не соберется большой митинг. А маленькие сходы пересажают по одиночке (в особо трудных случаях – по одиночкам).

Можно выходить там, здесь, еще здесь, и вот тут тоже. А можно выбрать своего представителя во власть. Сейчас там представлены ФСБ, МВД, Росгвардия, ФСИН, ФСО. Еще Ротенберги, Ковальчуки, Сечин, Миллер. А должны быть – люди, граждане России, избиратели.

Я много раз в Думе спрашивал депутатов: ну почему же вы голосуете за такие вредительские законы? – Так если мы будем работать для людей, на нас ополчится администрация президента. А люди за нас не выйдут. Поэтому и голосуем, как приказано.

Вот и ответ: без представительства нет больше ничего – ни прав, ни свобод. Можно возмущаться, негодовать, но пока не добились ясных целей – своих депутатов, губернаторов, президента – все это будет бесполезно.

Да попробуй снять с выборов кандидата в тех же Европе или США – страна взорвется на следующий же день. Поэтому-то по телевизору так тщательно объясняют, как там все плохо – потому что хотят бесконечно удерживать власть.

Выдвинуть кандидата – первый шаг. Отстоять его – второй, куда более важный. Все это банальные, очевидные вещи, но пока нигде в России они не воплотились в жизнь. Даже в Москве в прошлом году. И до тех пор, пока не воплотятся, – мы так и будем узнавать про все новые и новые преступления власти против людей. Потому что не граждане, а подданные. Граждане выбирают, подданные платят. В Штатах это, например, поняли аж в середине 18 века: no taxation without representation.

Пусть у Архангельска получится. Надеюсь, там люди уже все поняли.