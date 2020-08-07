В Белоруссии задержали журналистов канала «Настоящее время»

В Минске задержаны журналисты телеканала «Настоящее время». Милиция увезла их из гостиницы.

По сообщению телеканала, задержаны ведущая Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк из Праги и собкор из Петербурга Юрий Баранюк. Два человека в милицейской форме и двое в штатском пришли к ним в гостиницу «Минск», журналисты успели сообщить об этом коллегам. Телефоны всех троих, а также собственного корреспондента телеканала в Белоруссии Романа Васюковича заблокированы.

По данным «Настоящего времени», журналистов отвезли в Московское РУВД Минска. Причина задержания неизвестна. Телеканал обратился в МВД Белоруссии.

TUT.BY отмечает, что корреспонденты не были официально аккредитованы при МИД республики. Агентство отмечает, что в конце июля Александр Лукашенко заявил, что нужно выдворять из республики иностранных журналистов, которые «зовут людей на майданы».