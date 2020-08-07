Михаил Дегтярев возвращает полеты бизнес-классом для хабаровских чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снять запрет на полеты бизнес-классом для чиновников региона. Арестованный бывший глава региона Сергей Фургал запрещал госслужащим дорогостоящие полеты за счет бюджета во время командировок.

Внимание на документ обратило внимание «МБХ Медиа». Издание отмечает, что запрет чиновникам летать бизнес-классом был одной из самых популярных мер в регионе. Дегтярев предложил изменить его для «повышения эффективности» работы краевого правительства.

Экспертиза документа завершится 14 августа. Помимо перелетов бизнес-классом, он разрешает чиновникам пользоваться в командировках вагонами повышенной комфортности и каютами класса «люкс» на морских и речных судах. Сергей Фургал, вводя запрет в 2019 году, объяснял, что, если чиновник решит воспользоваться подобными услугами повышенной комфортности, он сможет сделать это за свой счет, но не за счет края.

Сергея Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации заказных убийств в 2004-2005 годах. Позже он был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия». С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят митинги и шествия.