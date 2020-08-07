ЕС призвал власти Белоруссии соблюдать права граждан

Евросоюз призвал власти Белоруссии не применять силу против граждан, выходящих на протесты, дать гарантии прав всем кандидатам в президенты и «немедленно освободить» всех, «задержанных по политическим мотивам».

Об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля. В обращении на сайте ЕС отмечается, что народ Белоруссии продемонстрировал «беспрецедентную политическую мобилизацию в пользу свободных выборов и демократии» и говорится, что действия граждан привели к «неприемлемым» ограничениям свободы и задержаниям. Также Боррель напомнил о международных обязательствах республики.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. На них не зарегистрировали оппозиционных кандидатов, на двух из них завели уголовные дела, еще один уехал с семьей из страны. В Минске проходили акции протеста и задержания. Кандидатом от объединенного штаба оппозиции стала супруга не зарегистрированного ЦИКом Сергея Тихановского Светлана.