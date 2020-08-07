Защитников Ивана Сафронова не пустили в «Лефортово»

Адвокатов журналиста Ивана Сафронова не пустили в СИЗО «Лефортово». Сотрудники изолятора посчитали устаревшими их справки об отсутствии коронавируса.

Как пишет «Коммерсантъ», встреча должна была состояться утром 6 августа. Адвокаты Иван Павлов, Даниил Никифоров и Сергей Малюкин. Представители администрации СИЗО заявили, что медсправки защитников датированы 3 августа, а должны быть минимум от 4 августа. Данил Никифоров смог привезти подходящий документ, его пообещали пропустить позже, но больше к защитникам никто не вышел. Они побыли в СИЗО до окончания приема посетителей.

Иван Павлов отметил, что в этом СИЗО содержится еще одна его подзащитная Карина Цуркан, которую в 2018 году обвинили в шпионаже. Ее дело и дело Ивана Сафронова ведет один и тот же отдел Следственного управления ФСБ. Адвокат сообщил, что не смог попасть и к ней.

Ранее Минюст обратился в адвокатские палаты Петербурга и Москвы с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности защитников Сафронова за отказ от подписки о неразглашении данных. Иван Павлов заявил, что считает это и запреты увидеться с подзащитными «звеньями одной цепи».

Бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова обвиняют в госизмене. По мнению следствия, он передавал данные о российских вооружениях чешской разведке. Бывшую топ-менеджера «ИнтерРАО» Карину Цуркан арестовали по подозрению в шпионаже – по версии следствия, она была агентом спецслужб Румынии и Молдавии и передавала им секретные документы. В январе 2020 года Цуркан после 1,5 лет за решеткой отправили под домашний арест, но затем снова вернули в СИЗО.