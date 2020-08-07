Завершено расследование «дела Ивана Голунова»

СК завершил расследование дела в отношении полицейских, которые летом прошлого года задержали журналиста Ивана Голунова. Бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Москвы предстанут перед судом.

Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее появлялась информация, что следствие не нашло заказчика по делу, и по-прежнему считает мотивом задержания Голунова корыстные побуждения экс-полицейских и желание продвинуться по службе.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года, полиция сообщила, что при нем, а также в его квартире обнаружили наркотики. Иван Голунов заявлял, что запрещенные вещества ему подкинули и задержание связано с его профессиональной деятельностью. В результате общественной кампании журналиста освободили из-под стражи и закрыли дело о покушении на сбыт наркотиков. Полицейских, которые проводили задержание, уволили, тогда же были отправлены в отставку два генерала МВД. В январе 2020 Ивана Голунова признали потерпевшим, суд арестовал пятерых экс-полицейских. По версии следствия, они приобрели наркотики и подкинули их журналисту.