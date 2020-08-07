Задержан глава предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии

В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Сергея Череченя. Николаю Лысенкову инкриминируют организацию несанкционированного массового мероприятия.

Как сообщает TUT.BY, Лысенкова задержали на избирательном участке, где он был наблюдателем. В штабе сообщили, что он задержан на 72 часа, других подробностей нет.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Сейчас идет досрочное голосование, явка за три дня составила 22,47%. ЦИК республики зарегистрировал пятерых кандидатов: это действующий президент Александр Лукашенко, который будет баллотироваться на шестой срок, оппозиционер Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и лидер партии «Грамада» Сергей Черечень.