Член ЛДПР потребовал удалить свое имя из списка «Умного голосования»

Кандидат в депутаты Заксобрания Челябинской области подал иск к Алексею Навальному. Член ЛДПР Константин Киреев требует удалить его имя из списка «Умного голосования» и взыскать с политика в его пользу 1 млн рублей.

Как сообщает Znak.com, Киреев считает, что именно «Умное голосование» не позволило ему выиграть выборы в совет депутатов Калининского района Челябинска. Либерал-демократ опасается, что в этом году его появление в списке Навального может помешать ему избраться в региональное Заксобрание.

«Я появился в списке Навального в августе, и мои оппоненты распечатали это и раздавали жителям округа на встречах, как будто я с Навальным», — заявил Киреев. Он также сообщил, что после этого его партийному куратору в Госдуме предъявляли претензии по поводу членства Киреева в ЛДПР. По словам истца, он пытался исключить себя из списка самостоятельно, но не получил ответа.

«Умное голосование» - это список кандидатов на выборы разных уровней, не являющихся членами «Единой России», за которых предлагают голосовать. Издание отмечает, что известны случаи, когда в Москве и Петербурге членство в списке помогало выиграть выборы.