Лев Шлосберг о деле «Нового величия»

В этом сговоре участвуют охранка, следствие и суд. Уничтожение суда как правосудия является вершиной этого уголовного дела.

Конечно, хочется верить, что провокатору Раду Зелинскому (он же Руслан Данилов, он же Александр Константинов, он же…) – выродку, сфабриковавшему всю аферу с «Новым величием», достанется персональное место в аду, и под его сковородкой никогда не потухнет огонь.

Но дело не только в подонке с множественными именами. Дело в том, что подончество стало профессиональным почерком охранки. Для чего было нужно дело «Нового величия» власти, точного ответа нет. Возможно, оно родилось в обкуренном мозгу майора, мечтавшего стать подполковником, но не знавшего, как это сделать честно.

Нашли наивных молодых людей, придумали для них фантомную банду, сами её создали, вовлекли людей в деятельность этого фантома, арендовали помещения для встреч с ними, вели провокационные разговоры и записывали эти разговоры, а когда люди стали разбегаться от скуки и бессмыслицы происходящего, арестовали участников этих разговоров и обвинили их в создании экстремистского сообщества, целью которого был, ни много ни мало, государственный переворот.

Велика мощь государства, которое может быть низвергнуто такими силами.

Арестованных унижали, избивали, пытали, насиловали, диктовали им признательные показания. На этих выбитых показаниях построили сначала обвинение, а потом приговор суда, который назвал позицию обвинения, основанную на словах провокатора и подлеца, «последовательной».

Надо признать, что в такой оценке есть своя логика: дьявол, как правило, последователен.

Что показало государство этим делом и этим приговором?

Приговор по делу «Нового величия» отражает уровень варварства в современной России. Права нет. Защиты нет. Суда нет. Первобытно-полицейское общество. Донос и пыточный крюк – главные «рабочие инструменты».

Дело «Нового величия» показало, что от извращённых законов государство перешло к прямому беспределу. Что беспредел стал государственной политикой. Что дух ЧК материализуется на глазах, признание снова стало «царицей доказательств», а кадровый состав охранки переполнен садистами, воплощающими свои мрачные фантазии под прикрытием погон.

Надо признать, что рядом с нами ходят варвары, которые чувствуют себя хорошо только в пыточной камере при виде не имеющего возможности сопротивляться беззащитного человека. Этой минуты животного всевластия над бессильными людьми они ждали, создавая своё поганое «Новое величие».

Это молох – тот самый, который однажды уже привёл к массовым репрессиям, о которых не думали ровно до того дня, когда был подписан приказ № 00447. И немыслимое оказалось возможным. На много лет. На миллионы жизней.

Меня не успокаивает мысль о том, что организаторы репрессий тоже были репрессированы.

Но подробность запечатлённого множественного злодеяния оставляет неизвестному и, не исключено, далёкому будущему возможность для честного следствия и справедливого суда.

Это не утешение, конечно. Но обещание.

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