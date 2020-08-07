РБК: российские артисты отказываются выступать на концертах перед выборами в Белоруссии

Несколько российских артистов отказались выступать в Белоруссии за день до выборов президента республики. Серия концертов с бесплатным входом должна была пройти 8 августа в нескольких городах.

По данным РБК, жители Белоруссии стали обращаться к музыкантам через социальные сети и призвали их не приезжать и не участвовать в агитации за Александра Лукашенко. В итоге концерты отменили или перенесли на более поздний срок Леонид Агутин, Оксана Ковалевская из группы «Краски», группы «Кар-Мэн» и RASA.

В частности, Леонид Агутин сначала заявил в соцсетях, что никого не агитирует и едет выступать, так как любит Белоруссию и скучает по ней, но затем его фан-клуб сообщил об отмене концерта. Группа RASA сообщила агентству, что причиной отмены являются именно просьбы жителей республики. « Мы понимаем, насколько это все серьезно. Мы приедем туда в самый подходящий момент, когда люди будут готовы нас увидеть на нашем концерте, а не на таком мероприятии», — заявили члены коллектива. Представитель исполнителя Джаро рассказал, что проверяет информацию, не является ли мероприятие политическим, и примет решение по итогу.

Выступления российских артистов в афишах названы «праздничными концертами «За Беларусь»» со свободным входом. Среди выступающих также указаны Григорий Лепс, Алексанлр Панайотов, Юлианна Караулова и Стас Пьеха, Владимир Пресняков, Boney M, «Фабрика», «Лас-Вегас», «Дискотека Авария».

Выборы президента в России пройдут 9 августа.