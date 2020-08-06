Лукашенко: народ не готов к объединению с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не согласился бы на объединение республики с Россией.

По его мнению, даже если бы это происходило на наиболее выгодных для Белоруссии условиях, народ страны это бы не воспринял. «Народ к этому не готов, народ перезрел. Это надо было 20-25 лет назад, возможно, делать, когда распался СССР. Сейчас нет», — сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Также в ходе интервью Лукашенко заявил, что власти республики не отрицали коронавирус, так было подано в СМИ, а конкретно ему вирус могли бы подкинуть.

Были затронуты и другие темы. В частности, президент Белоруссии рассказал, что отказаться от признании независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году ему советовал представитель ЕС по внешней политике Хавьер Солана, который, по словам Лукашенко, заявлял, что иначе страну отключат от расчетов по межбанковской системе SWIFT.