Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила предвыборный митинг. Н должен был состояться в Минске сегодня, 6 августа.

Пресс-секретарь штаба Тихановской Анна Красулина рассказала TUT.BY, что Тихановской пришло уведомление о проведении в парке Дружбы народов праздника железнодорожных войск. По словам Красулиной, команде фактически не дают провести митинги ни на одной площадке в Минске, Слуцке и Солигорске.

«Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком, но мы не будем провоцировать людей»,— заявила Красулина. При этом она отметила, что в 19 часов Тихановская намерена посетить День открытых дверей учреждений дополнительного образования, организуемый властями.

Светлана Тихановская – единственный зарегистрированный кандидат от несистемной оппозиции на выборах президента Белоруссии. Ее предыдущий митинг в Минске собрал, по оценкам правозащитников, 63 тыс. человек. Выборы президента республики состоятся 9 августа.