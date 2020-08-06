Суд вынес приговоры по делу «Нового величия»

Судья Люблинского суда Москвы огласил приговоры семерым фигурантам дела «Нового величия». Как и просило обвинение, троим назначили реальные сроки, четверым – условные.

Трансляция заседания ведется на сайте «Медиазоны». Руслана Костыленкова приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Дмитрию Полетаеву – 6 лет условно. Его освободят в зале суда. Вячеслав Крюков получил 6 лет колонии общего режима, Петр Карамзин – 6,5 лет общего режима. Максима Рощина приговорили к 6,5 годам условного срока. Мария Дубовик получает 6 лет условно, Анна Павликова – 4 года условно.

Адвокаты будут обжаловать приговор.