Григорий Михнов-Вайтенко: заявление литераторов, ученых и журналистов по делу «Нового Величия»

6 августа 2020 года Люблинский районный суд города Москвы объявит приговор Анне Павликовой, Марии Дубовик, Сергею Гаврилову, Максиму Рощину, Руслану Костыленкову, Вячеслав Крюкову, Петру Карамзину и Дмитрию Полетаеву. От 4 до 7,5 лет запросило обвинение за участие в общем чате и членство в организации, придуманной провокатором от спецслужб. Фигуранты рассказали о пытках во время ареста, но виновные в превышении полномочий ушли от ответственности.

Дело "Нового величия" не имеет под собой никакой доказательной базы — и, тем не менее, вот уже два с половиной года жизни молодых людей и их семей превратились в кошмар с бесконечными допросами и судами. Дело "Нового величия" — позор и деградация российской правоохранительной системы. Вместо поиска настоящих террористов российские силовики обвиняют в экстремизме студентов, собиравшихся в Макдональдсе поговорить о политике.

Требуем полностью оправдать обвиняемых за отсутствием события преступления, признав за ними право на реабилитацию. Считаем, что пора увольнять следователей, заводящих дела на вчерашних детей на основании доносов.

Мы убеждены, что дел, подобных этому процессу, в правовом государстве не должно существовать.

ПОДПИСИ:

Ирина Стаф, переводчик

Виктор Есипов, литературовед, поэт

Елена Чижова, писатель

Леонид Бахнов, писатель

Наталия Сивохина, поэт

Марк Гринберг, переводчик

Игорь Зотов, литератор

Константин Азадовский, филолог

Валерий Дымшиц, литературовед, переводчик

Вадим Жук, поэт, драматург

Александр Лавров, историк литературы

Дмитрий Григорьев, поэт

Борис Рогинский, учитель

Григорий Михнов-Вайтенко, священнослужитель

Андрей Чернов, поэт

Ирина Левинская, историк

Борис Вишневский, публицист, депутат Законодательного собрания СПб

Борис Соколов, историк, писатель

Евгений Ермолин, литератор

Наталья Мавлевич, переводчик

Лев Тимофеев, писатель

Екатерина Барабаш, журналист

Алексей Слаповский, писатель

Дмитрий Стахов, писатель

Геннадий Красухин, литературовед, писатель

Виталий Диксон, писатель

Виктория Ивлева, журналист

Наталья Громова, писатель

Любовь Сумм, переводчик

Игорь Иртеньев, писатель

Алла Боссарт, писатель

Елена Якович, режиссер-документалист

Андрей Збарский, редактор

Ольга Дробот, переводчик

Ольга Варшавер, переводчик

Нина Катерли, писатель

Мария Фаликман, поэт, переводчик

Ирина Сурат, филолог

Татьяна Щербина, писатель

Геннадий Калашников, поэт

Наталия Чепик, кинодраматург, актриса

Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель

Елена Фанайлова, журналист, литератор

Александр Ярин, автор, переводчик

Юлий Гуголев, поэт

Николай Александров, журналист

Елена Баевская, переводчик

Марина Боровицкая, писатель

Марина Бувайло, писатель

Алина Витухновская, писатель

Татьяна Вольтская, поэт, журналист

Лилия Газизова, поэт

Алиса Ганиева, писатель

Кристина Горелик, писатель

Денис Драгунский, писатель

Георгий Ефремов, поэт, переводчик

Дмитрий Карельский, переводчик

Наталья Ключарева, писатель

Сергей Стратановский, писатель

Ирина Кравцова, редактор

Сергей Кузнецов, писатель

Ольга Кучкина, писатель, поэт, драматург

Олек Лекманов, филолог

Виктор Матизен, кинокритик

Лариса Миллер, писатель

Сергей Митрофанов, журналист

Владимир Мощенко, писатель

Леонид Никитинский, журналист

Валерий Николаев, переводчик

Григорий Пасько, журналист

Алеша Прокопьев, поэт, переводчик

Мария Рыбакова, писатель

Ольга Седакова, писатель

Вячеслав Середа, переводчик

Владимир Сотников, писатель

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева), писатель

Людмила Улицкая, писатель

Алла Шевелкина, журналист

Виктор Шендерович, писатель

Наталья Тумашкова, психолог

Ксения Ларина, журналист

Игорь Харичев, писатель

Владимир Мощенко, писатель

Андрей Зубов, историк

Тамара Буковская, поэт

Любовь Гуревич, искусствовед

Геннадий Николаев, писатель