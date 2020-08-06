Главу избирательного штаба Светланы Тихановской отпустили из милиции

Глава избирательного штаба оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской была на «разъяснительной беседе». Марию Мороз пригласили «на разговор» сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Об этом сообщает портал TUT.BY. Мария Мороз рассказала журналистам, к ней на улице подъехала машина, люди, представившиеся сотрудниками отдела, пригласили и отвезли ее на беседу в МВД, где предупредили об ответственности за организацию «несанкционированных мероприятий».

«Речь шла не только о 6 августа, а вообще обо всех мероприятиях», — рассказала Мороз.

Глава избирательного штаба Светланы Тихановской перестала выходить на связь днем 6 августа, после того, как вышла из посольства Литвы, где подавала документы на визу. После появления новостей об этом МВД заявило, что не задерживало Марию Мороз.