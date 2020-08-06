Суд признал виновными всех фигурантов дела «Нового величия»

Люблинский районный суд Москвы признал всех семерых фигурантов дела «Нового величия» виновными в создании экстремистского сообщества. Адвокаты подсудимых заявили, что будут обжаловать приговор.

Как передает «Медиазона», люди у здания суда скандируют «Невиновны!», наказание еще не оглашено. В ходе прений сторон обвинение просило назначить фигурантам дела от 4 лет условного срока до 7,5 лет колонии.

В числе подсудимых - Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин. Рассмотрение дела «Нового величия» началось год назад. По версии следствия, фигуранты создали организацию «Новое величие» и готовились совершить конституционный переворот в стране. Защита и подсудимые настаивают, что создателем движения и автором его стал Руслан Д., который был осведомителем или провокатором спецслужб.

В 2019 году фигуранта дела Рустама Рустамова приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно, он признал себя виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества. Спустя месяц фигурант Павел Ребровский получил 2,5 года колонии общего режима, дело направили на пересмотр. Материалы в отношении обвиняемого Сергея Гаврилова выделили в отдельное производство, поскольку он уехал из России.