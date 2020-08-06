Следствие: Иван Сафронов зашифровывал секретную информацию и отправлял ее за границу с домашнего компьютера

Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, использовал криптографию и отправлял секретные данные чешской разведке с домашнего компьютера, считает следствие. Причем, для шифрования информации он якобы использовал программу VeraCrypt и англоязычную версию книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сафронова, руководителя «Команды 29» Ивана Павлова. Ранее Павлов сообщил, что Минюст ходатайствовал о дисциплинарном наказании шестерых защитников журналиста из-за того, что они отказались давать подписку о неразглашении данных следствия. Защитники согласились дать обязательство о неразглашении гостайны.

Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Следствие ФСБ считает, что его он передал чешской спецслужбе информацию, связанную с поставками вооружений Африке и действий российской армии там и на Ближнем Востоке. Защита отмечала, что ей так и не представили суть инкриминируемых Сафронову деяний, а ему самому не задавали вопросов по существу.