Минюст считает, что защитники Ивана Сафронова могли нарушить Кодекс адвокатской этики

Минюст требует наказать защитников Ивана Сафронова, так как считает, что они могли нарушить Кодекс этики адвоката. Ведомство ходатайствует перед адвокатскими палатами Москвы и Петербурга о наказании уже шестерых защитников журналиста.

Как сообщает «Интерфакс», речь идет о нарушении п. 1 ст. 4 и ст. 12 Кодекса профэтики адвоката. В п. 1 ст. 4 говорится о том, что «адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии», в ст. 12 – о соблюдении адвокатом норм процессуального законодательства, уважении к суду и обязательстве следить за соблюдением закона.

Как накануне сообщил защитник Ивана Сафронова и руководитель «Команды 29» Иван Павлов, причиной для ходатайств Минюста стало то, что защитники отказались давать подписку о неразглашении данных следствия, согласившись только на подписку о неразглашении гостайны. В целом материалы поступили на адвокатов Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина, Олега Елисеева, Ивана Павлова и Евгения Смирнова. Павлов заявлял, что расценивает происходящее как способ давления на защиту журналиста.

Экс-сотрудник «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан 7 июля по обвинению в госизмене. Следствие считает, что он был передавал секретную информации спецслужбам Чехии. Сафронов отрицает вину и считает, что преследование связано с его журналистской деятельностью.