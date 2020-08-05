Минюст пожаловался на руководителя «Команды 29» Ивана Павлова

Управление Минюста по Петербургу направило в адвокатскую палату жалобу на адвоката журналиста Ивана Сафронова и руководителя «Команды 29» Ивана Павлова. Обращение было направлено сегодня.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник. Подробности не раскрываются. Ранее управление Минюста по Москве обратилось в адвокатскую палату столицы с требованием наказать еще четырех защитников Сафронова. Поводом послужило то, что они откзаались дать подписку о неразглашении данных следствия, согласившись только на подписку о неразглашении государственной тайны. Один из защитников Сафронова Дмитрий Катчев тогда отмечал, что давать обязательство о неразглашении – право, а не обязанность адвокатов.