Медведев: Людей, которые поддерживают Фургала, много и государство должно с этим считаться

Дмитрий Медведев заявил о необходимости считаться с мнением сторонников бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Выступая на встрече с участниками кадрового проекта ЕР, зампредседателя Совбеза и глава «Единой России» назвал тему ареста Фургала и акций в его поддержку резонансной.

Просьба прокомментировать события, связанные с экс-главой Хабаровского края, пришла Медведеву от участников встречи, сообщает РБК. Чиновник сказал, что россияне имеют право на гражданскую позицию, но отметил, что она должна выражаться в «соответствующих закону формах» и нужно придерживаться принципа «не навреди», помня об угрозе заражения коронавирусом.

То, что дело против Фургала возбудили по событиям 15-летней давности, и сейчас, а не когда он был депутатом Госдумы, Медведев объяснил тем, что к губернаторам в России особое внимание.

Сергея Фургала арестовали 9 июля по обвинению в организации заказных убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. С 11 июля в Хабаровске и других городах Дальнего Востока проходят акции с требованием честного суда над бывшим главой региона.





