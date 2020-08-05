Юлия Галямина: То, что твои ценности в итоге приводят тебя к уголовному делу — не проблема ценностей. Это проблема окружающего мира.

Чувствую, что мне бросили вызов. Вызов всему моему образу жизни. Ведь после приговора я не буду больше муниципальным депутатом, я не смогу баллотироваться на выборах. И что очень важно, не смогу больше никогда преподавать (212.1 — в моем случае это пожизненный запрет на профессию).

Еще я испытываю чувство ответственности, прежде всего, перед собой, но и перед людьми, которые меня любят (мамой, мужем, детьми, друзьями), которые мне доверяют (избиратели, студенты, активисты), в которых я вселила надежду. Справлюсь ли я? Смогу ли я продолжать отстаивать свои ценности? Смогу оставаться счастливой?

Со стороны я могу показаться идиоткой или авантюристкой. Против нее завели уголовное дело, а она говорит о счастье? Да она специально нарывалась! — наверняка напишет кто-то.

Но все совершенно не так. Конечно, мне не нравится, что против меня завели дело. Мне совершенно оно было ни к чему. Оно мешает и еще помешает всем моим планам. Но это не значит, что оно должно сделать меня несчастной. Потому что для меня, именно это чувство — чувство счастья — является мерилом того, делаю ли я что-то правильно или нет. И жить правильно, в соответствии со своими ценностями, принципами, пониманием жизни, — этого уголовное дело отнять не может.

А то, что твои ценности в итоге приводят тебя к уголовному делу — это не проблема ценностей. Это проблема — окружающего мира. Который, в общем-то и требует нашего с вами вмешательства.

Я вызов приняла. И я уверена, что смогу с ним справиться. Впереди у нас много работы: муниципальные, региональные, думские и президентские выборы. И к последним мы должны прийти готовыми. Я смогу сосредоточиться на неофициальной педагогике, гражданском просвещении, на выстраивании долгосрочных связей и коммуникации, на построении своей отчетливой политической репутации. На развитии себя, на развитии команды. Я справлюсь. Поэтому уголовное дело — выйдет еще боком тем, кто его затеял (ну да, товарищи в АП, у вас еще есть время передумать). Проигрывает тот, кто несчастен. Счастливый всегда побеждает.



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