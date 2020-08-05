ЛДПР проведет митинг в поддержку Сергея Фургала

Партия ЛДПР намерена провести митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он должен пройти в Москве 22 августа.

Об этом заявил Владимир Жириновский, выступая на форуме «Территория смыслов». Как передает ТАСС, Жириновский заявил, что у партии есть место для акции, даже если ограничения в столице не позволят провести ее на улицах. Подала ли ЛДПР заявку на митинг, Жириновский не сообщил.

Он также заявил, что в партии не знали о событиях 2004-2005 годов, в которых обвиняется Фургал, и что на выборах главы Хабаровского края в 2021 году ЛДПР поддержит нынешнего врио губернатора Михаила Дегтярева.

9 июля Сергея Фургала арестовали по обвинению в организации заказных убийств в Хабаровском крае в 2000-х годах. С 11 июля в Хабаровске и других городах Дальнего Востока проходят митинги с требованием честного суда над политиком на территории края.