Премьер Болгарии заявил о готовности подать в отставку из-за протестов

Премьер-министр Болгарии готов уйти в отставку, если это позволит стране выйти из политического кризиса. Об этом Бойко Борисов заявил, выступая на общенациональном собрании партии ГЕРБ, которую возглавляет.

Зявление сделано в связи с массовыми акциями протеста, которые проходят в Болгарии с 9 июля. "Я готов покинуть пост [премьер-министра] в любое время, уже делал это и готов сделать снова, не хочу, чтобы из-за меня было напряжение.<…> Продолжу разговоры с коалиционными партнерами, предложу вариант, при котором я уйду, а правительство продолжит свою работу", - передает слова Борисова ТАСС.

Дату отставки политик готов назвать уже сегодня. Первая крупная акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, ее участники у здания администрации президента потребовали отставки правительства и главного прокурора Ивана Гешева. По словам протестующих, чиновники «погрязли в коррупции» и не смогли обеспечить благополучной жизни и достойной оплаты труда для граждан. Гешева обвиняют в нападках на президента страны и показательных обысках.