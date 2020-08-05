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Фальсификации на выборах в России предложили приравнять к госизмене

05.08.2020

В России нужно усилить ответственность за фальсификации на выборах для обеспечения чистоты голосования, заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Свое заявление он сделал, выступая на форуме «Территория смыслов».

По мнению Афонина, фальсификации нужно «приравнять к государственной измене и к захвату власти, чтобы не условными сроками отделывались». Слова члена КПРФ передает «Интерфакс». Также Афонин заявил о необходимости сделать голосование удобным для россиян и назвал главной проблемой то, что люди не верят в чистоту и прозрачность избирательной системы.

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