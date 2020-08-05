СМИ Ливана: в Бейруте взорвался груз с судна, принадлежащего россиянину

В порту ливанской столицы Бейрута взорвалась селитра, которую конфисковали с судна, принадлежащего россиянину. Общий ущерб оценивается на данный момент в 3-5 млрд долларов.

По сообщению ливанского телеканала LBCI, взрыв произошел при сварочных работах возле места хранения опасного груза. Аммиачную селитру конфисковали в сентябре 2014 года с корабля Rhodus, который принадлежал живущему на Кипре уроженцу Хабаровска Игорю Гречушкину. Всего на борту судна было 750 т селитры, которые оно везло из Батуми в Мозамбик. Во время остановки в Бейруте из-за технических неполадок корабль проверили и запретили выводить его в море, а груз конфисковали.

Моряки, которые работали на Rhosus, тогда рассказывали, что после проверок судовладелец заявил о банкротстве и «фактически бросил корабль». Всего на борту тогда было девять членов экипажа из России и Украины, после обращения к консулу пятеро вернулись домой, остальные покинули Ливан через год. По данным LBCI, конфискованную селитру хранили на складе в порту и долго собирались утилизировать.

Взрыв в порту Бейрута 4 августа повредил здания в половине города, по последним данным, погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч. Больницы ливанской столицы переполнены, в число погибших попали 10 пожарных, которые работали в порту. Отмечается, что под обломками зданий в Бейруте еще есть люди. По версии властей, сотрудники порта заделывали отверстия на складе, где хранилась селитра, и во время сварочных работ вещество сдетонировало. Некоторые СМИ сообщают, что сначала взорвались петарды, которые хранились на том же складе.

Отмечалось, что взрыв почувствовали на всем ливанском побережье и даже на Кипре. Станции Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний зафиксировали сигналы , сейчас в специалисты изучают поступившие данные.