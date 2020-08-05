СВР могла следить за Иваном Сафроновым минимум с осени 2019 года

Служба внешней разведки вела наблюдение за Иваном Сафроновым минимум с осени 2019 года. В постановлении о привлечении журналиста в качестве обвиняемого указываются сообщения от органов СВР, от сентября 2019 года и марта 2020 года.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сафронова, руководителя «Команды 29» Ивана Павлова. По его словам, в постановлении также говорится, что сотрудник разведки Чехии, с которым якобы контактировал Сафронов, имеет спецподготовку, а сведения, собранные журналистом, попадали в распоряжение иностранных спецслужб. Подробностей об этом сотруднике разведки и данных, которые он якобы получал от Сафронова, в постановлении нет.

Адвокат отметил, что не понимает, почему спецслужбы только сейчас задержали журналиста, если, якобы, знали о его противоправной деятельности так давно. Ранее Иван Павлов сообщил, что четырех защитников Ивана Сафронова могут привлечь к дисциплинарной ответственности за то, что они отказались давать подписку о неразглашении данных следствия и дали только подписку о неразглашении гостайны.

Экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а также советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан 7 июля, его обвинили в госизмене и сотрудничестве с чешской разведкой Сафронов отрицает вину и уверен, что задержание связано с его журналистской деятельностью .