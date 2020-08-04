Против адвокатов Ивана Сафронова могут возбудить дисциплинарное дело

Управление Минюста по Москве просит адвокатскую палату возбудить дисциплинарное дело против четырех защитников журналиста Ивана Сафронова. Причина – их отказ дать подписку о неразглашении.

Как сообщил «Интерфаксу» один из адвокатов Сафронова и руководитель объединения "Команда 29" Иван Павлов, требование управления Минюста касается защитников Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева. 13 июля, когда журналисту предъявили обвинение, они отказались дать подписку о неразглашении данных следствия – после этого, по словам Павлова, на каждого составили акт с участием понятых.

«Сейчас этот факт используется как повод для дисциплинарного преследования адвокатов. Мы расцениваем это как способ давления на защиту Ивана Сафронова», — сказал Павлов. Ранее он сообщал, что адвокаты Ивана Сафронова согласились дать только подписку о неразглашении государственной тайны.

Иван Сафронов – бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта», после работал советником главы «Роскосмоса». Его арестовали по делу о госизмене. Следствие считает, что его завербовали в 2012 году спецслужбы Чехии. Сафронов уверен, что преследование связано с его журналистской деятельностью.