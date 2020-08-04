ЛДПР намерена просить о помиловании Фургала

ЛДПР будет просить президента о помиловании Сергея Фургала, если ему вынесут обвинительный приговор. На данном этапе в партии надеются, что экс-губернатора Хабаровского края оправдают.

Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский в своем Telegram-канале. По его словам, в партии намерены дать Фургалу хороших адвокатов и обжаловать решение о мере пресечения, чтобы Фургал вернулся в Хабаровск и приезжал в Москву на заседания суда.

«А еще лучше провести суд присяжных и в Хабаровске, как этого просят сами хабаровчане. Тогда люди будут видеть все стадии защиты Сергея Ивановича. Но сейчас к нему не пускают даже наших депутатов. Ни меня, ни других. Это же нарушение. Депутатам Госдумы мешают встретиться с однопартийцем, с бывшим депутатом Госдумы», - написал Жириновский.

Несколькими часами ранее Жириновский заявил, что ЛДПР выдвинет на выборы губернатора Хабаровского края врио главы региона Михаила Дегтярева, если Фургала приговорят к лишению свободы.

В конце июля лидер ЛДПР также говорил, что будет добиваться помилования Сергея Фургала в случае обвинительного приговора. Тогда же он заявлял, что рассматривает вариант, при котором суд не найдет достаточного количества улик и отпустит Фургала.

Бывшего губернатора Хабаровского края задержали 9 июля по обвинению в организации заказных убийств бизнесменов в 2000-х гг. Суд арестовал его до 9 сентября. С 11 июля в Хабаровске и других городах Дальнего Востока проходят митинги с требованием честного суда.