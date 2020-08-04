СК начал проверку по жалобе на избиения полицейскими на акции протеста в Москве

СК начал доследственную проверку по жалобе активиста, которого избили полицейские на акции в Москве летом 2019 года. Это первое обращение участника тех митингов, по которой инициировали подобные действия.

По данным «Комитета против пыток», поводом для проверки послужила жалоба Михаила Файто. Его задержали на акции 3 августа 2019 года, и, по его словам, избили в ОВД «Печатники». Задержанный сообщал, что на него накинулись на выходе из автозака за то, что он стал оспаривать законность действий полицейских. Врачи зафиксировали у него повреждение связок, ушиб и ссадины. После освобождения Файто обратился с жалобой в СК, Росгвардию и МВД – силовые ведомства не нашли оснований для реагирования.

В июне 2020 года Файто и еще несколько участников прошлогодних акций пожаловались в ЕСПЧ. После этого суд прекратил административное дело против активиста. По словам защитника Файто, в таком случае при отсутствии состава нарушения у полицейских не было и оснований для задержания.

Акции протеста проходили в Москве летом 2019 года, причиной послужил недопуск независимых кандидатов в Мосгордуму.