Журналистку «Кавказского узла» могут оштрафовать за освещение акции в поддержку хабаровчан

На журналистку издания «Кавказский узел» в Волгограде Татьяну Филимонову составили протокол за освещение митинга в поддержку жителей Хабаровска. Административное дело возбуждено по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения публичного мероприятия).

По данным Telegram-канала «Апология протеста», сегодня сотрудники полиции пришли к девушке домой, вручили ей извещение о возбуждении дела и потребовали явиться в отдел МВД. Акция в поддержку протестующих жителей Хабаровска проходила в Волгограде 1 августа, Татьяна Филимонова работала на ней как журналист.

Ранее в Петербурге на семь дней арестовали организатора демонстрации в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В ходе акции 1 августа в Северной столице задержали 22 человека. Активиста Виктора Бондаренко, задержанного на подобном шествии в Москве, оштрафовали на 150 тыс. руб. за повторное нарушение правил проведения митинга.

В Хабаровске, начиная с 11 июля, жители ежедневно выходят на улицы, требуя честного суда над арестованным губернатором Сергеем Фургалом. Его обвиняют в организации убийств в 2000 гг. 1 августа в ходе выступлений в поддержку жителей Хабаровска по всей России задержали 66 человек.

По сообщению Znak.com, в соцсетях появляются призывы участвовать в новой всероссийской акции в поддержку хабаровчан. Она назначена на 8 августа.