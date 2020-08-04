Александр Лукашенко опубликовал предвыборную программу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, опубликовал свою предвыборную программу. Она называется «Вместе за Беларусь!»

В документе, опубликованном на сайте газеты «Звязда», говорится о том, что зарплаты белорусов вырастут вдвое за пять лет. Также там написано, что страна должна избавиться от зависимости в нефтегазовой и финансовой сферах, «шоковую терапию» проводить не планируется, достаточно совершенствовать уже созданное и давать больше возможностей инвесторам.

Александр Лукашенко пообещал провести референдум об изменениях в Конституцию, чтобы «установить степень ответственности народа за его судьбу». Также в программе говорится о стремлении к максимально простым процедурам ведения бизнеса и готовности к сотрудничеству с Западом.

Государственная газета «Звязда» также опубликовала предвыборные программы соперников Лукашенко. Выборы президента республики пройдут 9 августа. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская в случае победы обещает реабилитировать политзаключенных и провести новые выборы с участием всех кандидатов, в том числе оппозиционеров, которых не зарегистрировал ЦИК.