Следствие не установило заказчика подброса наркотиков Голунову

Следствие не смогло установить заказчика по делу бывших полицейских, которых обвиняют в подбросе наркотиков Ивану Голунову. В обвинительном заключении не фигурирует ни заказчик, ни неустановленное лицо в качестве заказчика.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Агентство отмечает, что в ходе расследования прорабатывалась, в том числе, версия заказного преступления. По версии следователей, экс-полицейские подбросили запрещенные вещества журналисту из корытных побуждений, ради показателей и карьерного роста.

Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года. В МВД заявляли, что при себе у него был сверток с наркотиками, а дома – лаборатория. Журналист заявлял, что ему подкинули наркотики из-за его расследований о похоронном бизнесе. После общественного резонанса журналиста освободили, впоследствии полицейских, которые его задерживали, арестовали по делу о фальсификации улик, превышении полномочий и хранении запрещенных веществ.