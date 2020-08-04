Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один отряд иностранцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще один отряд наемников перебросили на юг Белоруссии. Он сказал об этом, комментируя задержание 33 россиян под Минском во время своего президентского послания.

По словам главы республики, задержанные «рассказали все» - их, якобы, направили в Белоруссию специально для дестабилизации обстановки и организации «бойни в центре Минска». Лукашенко назвал ложью заявления, что 33 россиянина направлялись в Стамбул или Венесуэлу и сказал, что еще один отряд был направлен на юг страны. По его словам, на республике решили «отработать цветные революции», и бросили на это «миллиардные ресурсы».

Несколько десятков россиян задержали под Минском в конце июля. В российском посольстве заявили, что это сотрудники ЧОПа, которые направлялись в Латинскую Америку через Минск и Стамбул, на допросе несколько задержанных сообщили, что направлялись в Венесуэлу. Возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков, КГБ Белоруссии заявило, что задержанные – бойцы «ЧВК Вагнера».