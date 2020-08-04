Лукашенко: надо доверять власти, которую избрали

Александр Лукашенко в Минске оглашает 20-е по счету послание президента. На данный момент он затронул темы борьбы с коронавирусом, взаимоотношений с Россией, работу властей республики, и назвал Белоруссию «единственным спокойным звеном в центре Евразии» и «страной, живущей своим умом».

По словам Лукашенко, страна популярна, «на разрыв», к ней проявляют внимание страны Запада и Китай, поэтому Россия боится потерять республику. При этом, заявил президент, Москва всегда была и будет союзником Минска, хоть и напрасно «сменила союзнические отношения на партнерские».

Что касается мер, предпринятых в связи с коронавирусом, по словам Лукашенко, власти Белоруссии не могли позволить себе шаблонные действия по образу других стран, такие, как фактическая остановка экономики. Глава республики отметил, что ее жители порой не замечали даже предпринятых мер, и заявил, что один из главных выводов пандемии – необходимость доверять власти.

Внимание к посланию президента в Белоруссии в этом году повышено из-за предвыборной ситуации. 9 августа в республике пройдут выборы президента, Александр Лукашенко будет баллотироваться на шестой срок. Несколько оппозиционных кандидатов уже были задержаны, еще один, Валерий Цепкало, уехал из страны, а накануне призвал лидеров 32 стран мира поддержать свободные выборы. Единственным кандидатом от оппозиции является жена не прошедшего регистрацию в ЦИК Сергея Тихановского Светлана.