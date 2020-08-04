Черногория разрешила въезд гражданам России

Российские туристы смогут поехать в Черногорию. Эта страна открывает въезд россиянам без всяких дополнительных условий, связанных с пандемией коронавируса.

По сообщению правительства Черногории, Национальный координационный совет по противодействию COVID-19 включил Россию и Азербайджан в список государств, из которых можно въезжать в страну. Решение приняли исходя из эпидемиологической ситуации. В ближайшее время Черногория примет решение также по ряду балканских стран. РБК отмечает, что официальное авиасообщение между Москвой и Тиватом еще не открыто, но «Аэрофлот» уже продает туда билеты. Ранее россияне массово жаловались на отмену полетов этой авиакомпании и отказ возвращать деньги за билеты.

Россия с 1 августа разрешила полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию, с 15 августа начнут выполняться полеты в Швейцарию. Накануне были сняты ограничения на въезд россиян в Абхазию.

С начала пандемии в Черногории зафиксировали более 3 тыс. случаев коронавируса и 52 смерти.



