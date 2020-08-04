Анна Наринская: Заявление Марша матерей

В четверг, 6 августа, в полдень в Любинском суде будет оглашен приговор фигурантам дела так называемого «Нового величия» - несуществующей экстремистской организации. Дело, основанное на провокации и организованное усилиями внедренного агента спецслужб, тянется уже два с половиной года. Защита за время процесса не оставила камня на камне от аргументов обвинения. Свидетели свидетельствовали, подсудимые сидели в сизо и под домашним арестом и давали показания, экспертизы производились вновь и вновь. Правда очевидна всем, включая, кажется, и судью: «Новое величие» не организация, не экстремистская, подсудимые не были, не состояли, не участвовали в тех делах, которые им беззаастенчиво приписывают. Тем не менее мы не знаем, какой приговор вынесет им суд. Оправдательных приговоров, как мы знаем, в России больше не бывает. Но это именно тот случай, когда приговор обязан быть оправдательным. Почти два года назад мы – восемь женщин-подруг-матерей – призвали вас пройти мирным маршем от Пушкинской до здания Верховного суда. Это была т.н. «несанкционированная акция», накануне в двери наших квартир ломились милиционеры и прочие сотрудники, нас и вас предупреждали и об ответственности, и о рисках. Наш маленький поход с плюшевыми игрушками наперевес назвали «Марш матерей». Тогда мы смиренно просили немногого – чтобы двух фигуранток, самых молодых, выпустили из сизо под домашний арест, потому что было видно, что девочки разваливаются, физически и психологически. Шел проливной дождь, какой-то добрый или чуткий начальник распорядился не препятствовать нашей незаконной акции, полиция подчеркнуто любезно пропускала нас, мокрых до нитки, с нашими промокшими мишками, совами и единорогами, которыми мы украсили двери Верховного суда. Спасибо. Девочек – скорее по счастливому совпадению – на следующий день отпустили из тюрьмы под домашний арест. Спасибо. В сизо между тем так и сидят четверо. С тех пор мы неотрывно следили за ходом дела. Ходили в суды, вникали в мельчайшие детали процесса, писали оттуда максимально подробные репортажи, сроднились с родственниками и адвокатами подсудимых, выучили наизусть выражения лиц прокурора и судьи и всех местных приставов (они нас тоже, кстати). Прокуратра запросила обвиняемым воистину чудовищные сроки заключения, реального и условного. И вот теперь, после блестящих выступлений команды защитников, которые работали так, как будто какой-то волшебник перенес нас в чудесную страну, где есть состязательные судебные процессы, мы ждем приговора. И понимаем, что существо приговора явно не зависит от доказанности вины, а от чего зависит – никто не знает. Между тем за отчетный период ситуация в нашей стране сгустилась, и уголовное преследование буквально за мыслепреступлние не кажется таким уж невозможным, а даже наоборот. Поэтому теперь мы призваем вас прийти в суд на оглашение приговора. Это совершенно законно, не влечет за собой ответственности и рисков. Это почти последняя, возможно, безумная, наша надежда – что наше присутствие у здания суда может стать той самой решающей песчинкой на чаше явно сломанных весов правосудия. Никогда не знаешь. И даже хорошо, если будет дождь. Мы, песчинки, от такого только тяжелеем.

МАРШ МАТЕРЕЙ

(Варвара Горностаева, Ольга Гринкруг, Анна Качуровская, Евгения Лавут, Татьяна Лазарева, Татьяна Малкина, Анна Наринская, Яна Троянова, Мария Шубина)

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