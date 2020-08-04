«Коммерсантъ»: база данных голосовавших по поправкам к Конституции продается в интернете

Паспортные данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции появилась в интернете. Ее продают построчно и оптом.

Как сообщает «Коммерсантъ», «на тематических форумах база на 1,1 млн строк продается по $1,5 за каждую и пользуется спросом, так как позволяет обогатить уже существующие подборки персональных данных». В списке – номера и серии паспортов избирателей. В случае оптовой продажи цена строки падает до $1. Продавец в переписке с журналистом издания заявил, что новый массив информации позволяет обновить уже имеющиеся базы под запрос покупателей — например, добавить туда имя, кредитную историю или номера документов. По словам продавца, ему удалось продать уже 30 тыс. строк информации. Спрос велик благодаря «свежести», актуальности базы.

9 июля об утечке данных участников электронного голосования сообщила «Медуза». В управлении по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы отрицали, что данные появились в открытом доступе. Тем не менее, специалисты подтвердили выводы журналистов. По их данным, сейчас речь идет о той же базе данных, о которой сообщила «Медуза».