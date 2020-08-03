ФБК выпустил еще одно расследование о Михаиле Дегтяреве

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал еще один видеоролик об имуществе врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Поводом послужило интервью чиновника, в котором он говорит, что его родители «продали все нажитое», чтобы купить дом в Новой Москве.

В расследовании утверждается, что земельный участок для дома был куплен в 2013 г. Только спустя год отец Дегтярева продал квартиру в Самаре. ФБК оценил ее в 5 млн рублей. В 2016 г. мать чиновника купила 100-метровую квартиру в Самаре, оцененную в 8 млн. Впоследствии ее тоже продали. В это время в Новой Москве шло активное строительство дома Дегтяревых.

«То есть математика, которую нам предлагает Дегтярев, такая: продали квартиру в Самаре за 5 млн, купили квартиру в Самаре за 8 млн, на оставшиеся деньги построили дом в Москве за 70 млн рублей», — говорит сотрудник ФБК Георгий Албуров.

Он также упоминает слова Михаила Дегтярева о том, что «пристройка к дому», площадь которой не числится в документах, еще не достроена. Опираясь на спутниковые снимки, Фонд делает вывод, что это не так. Между тем, официально площадь дома составляет 226 кв. м., реальная же оценивается в 1 тыс. кв. м.