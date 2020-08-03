Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину и отправил дело в первую инстанцию на новое рассмотрение. Апелляционная инстанция оправдала Кокорина и Мамаева по статье о хулиганстве, передает ТАСС. Суд также смягчил приговор Мамаеву, Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину.

Мамаеву заменили уже отбытый срок на исправительные работы, Кириллу Кокорину и Протасовицкому реальные сроки тоже заменили на исправительные работы сроком в один год.

Кокорина и Мамаева задержали в октябре 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. В мае Пресненский суд приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии, а Кокорина к году и шести месяцам колонии. Александр Протасовицкий и брат Кокорина Кирилл получили год и пять месяцев и год шесть месяцев колонии соответственно. Мосгорсуд согласился с этим решением, но в мае 2020 года Второй кассационной суд направил приговор на новое апелляционное рассмотрение.