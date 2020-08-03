Валерий Цепкало призвал мировых лидеров поддержать свободные выборы в Белоруссии

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал открытое письмо мировым лидерам с призывом «поддержать проведение свободных и честных выборов в Беларуси и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику». Письмо адресовано президентам и премьер-министрам 32 стран, в том числе США, Германии и Украины, сообщает «Дождь». Президента России Владимира Путина в списке нет.

Цепкало говорит в обращении о том, что в его стране 26 лет правит один человек, называет этот режим авторитарным и заявляет, что власти препятствуют проведению честных выборов и оказывают давление на тех, кто «желает справедливости и прозрачности избирательного процесса». Также он просит оказать содействие в организации международного наблюдения за выборами и подсчетом голосов.

Валерий Цепкало – бывший кандидат в президенты Белоруссии. Он, как и Виктор Бабарико, не прошел регистрацию в ЦИК страны. Бабарико обвинили в отмывании денег, взяточничестве и уклонении от уплаты налогов. Цепкало, опасаясь задержания, уехал в Москву, сейчас он в Киеве.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Действующий глава Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Единственный кандидат от оппозиции – Светлана Тихановская, супруга не прошедшего регистрацию в ЦИК оппозиционного блогера Сергея Тихановского.