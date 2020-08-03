Приговор Юрию Дмитриеву обжалован

Адвокат историка и главы карельского «Мемориала» Виктор Ануфриев обжаловал приговор Юрию Дмитриеву. Также апелляцию подали прокурор и защитник приёмной дочери историка. Об этом сообщает «Мемориал».

Виктор Ануфриев в своей жалобе просит оправдать Юрия Дмитриева. Он подал жалобу 1 августа, а днем ранее апелляцию на приговор подала сторона обвинения. В свою очередь защитник приемной дочери Дмитриева Игорь Перов заявил «Интерфаксу», что приговор слишком мягок и дело нужно отправить на новое рассмотрение.

Дело главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева вызвало большой резонанс. Историка, который открыл места массового захоронения жертв политических репрессий, обвиняли в изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери. В 2018 году его оправдали по этим статьям, назначив 2,5 года ограничения свободы за хранение оружия. Верховный суд Карелии отправил дело на новое рассмотрение. 22 июля историка приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима по делу о насильственных действиях сексуального характера. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Дмитриев может выйти на свободу осенью. «Мемориал» признал историка политзаключенным.