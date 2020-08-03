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В Хабаровске – 24 день акций в поддержку Фургала

03.08.2020

На очередной акции в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске собралось несколько десятков человек, пишет Znak.com. По оценке Русской службы BBC, на улицы, несмотря на сильный дождь, вышло около 150 жителей.

Собравшиеся потребовали открытого и честного суда над экс-губернатором на территории Хабаровского края и прошли шествием по центральной части города.

Протесты в дальневосточном городе идут с 11 июля. На прошедших выходных акции в поддержку Хабаровска состоялись и в других городах России. Митинги и шествия начались после ареста и увольнения экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств в 2000-х гг.

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