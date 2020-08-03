На «Новую газету» составили протоколы из-за публикаций о коронавирусе

«Новая газета» и ее главный редактор Дмитрий Муратов получили протоколы по статье о «фейках» в СМИ. Причиной стали публикации о ситуации с коронавирусом в. Об этом сообщает «МБХ Медиа».

Протоколы составлены по ч. 9 ст. 13.15 КоАП. По словам Дмитрия Муратова, речь идет о материале Валерия Ширяева о вспышке инфекции в одной из воинских частей и Елены Милашиной о массовом заболевании в одном из районов Чеченской республики.

«По поводу первого материала: получив указание Роскомнадзора и администрации закрытого территориального образования, где находится эта часть, мы эту заметку удалили. И так же мы скрыли до решения суда заметку Милашиной. Что там будет дальше, к каким штрафам и почему нас будут приговаривать — не могу сказать даже», — пояснил Муратов изданию.

Ранее по статье о «фейках» получили протоколы главред «Коммерсантъ-Уфа» Наталья Павлова и главред издания ProUfu Тимур Алмаев.