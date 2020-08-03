Геннадий Гудков: Дело Галяминой подрывает путинизм изнутри

На Юлию Галямину, московского муниципального депутата и прошлогоднего кандидата в Мосгордуму, подло «зачищенную» жуликами из избиркомов, возбудили уголовное дело «за неоднократные нарушения правил участия в митингах». Возбудили даже вопреки решению полностью подконтрольного Кремлю Конституционного суда РФ, который постановил: дела по таким основаниям (признакам повторяемости) возбуждать НЕЛЬЗЯ. Он принял такое решение, потому что даже мягкотелые и сверхлояльные режиму судьи не смогли сломать себя окончательно и пойти против основ Конституции и здравого смысла. Но разве Конституционный суд жандармам и полицаям указ? Юлия Галямина - это как раз тот случай, который самым ярким образом высвечивает полную моральную, нравственную и правовую деградацию путинского режима, его глубокую враждебность всему умному, образованному, мыслящему и интеллигентному, что есть в нашем обществе.

Биография Галяминой - это биография девушки из семьи ученых-интеллигентов. Профессорская дочка, отличница; красный диплом университета, аспирантура, научные работы по лингвистике и филологии. Защита диссертации и преподавательская работа в МГУ и Высшей школе экономики. Семья, дети, увлечение Севером и редкими языками народов Сибири. Мягкая, спокойная, интеллигентная женщина со скромной улыбкой и тихим голосом. Она свято верила в Конституцию, в декларированные там права и свободы, в право избирать и быть избранным. Столкнувшись с откровенным мошенничеством ЦИКа, ТИКов и их должностных лиц, ложью, враньем и изощренным лицемерим, профессор МГУ Галямина пришла в состояние шока и праведного гнева: не ту Россию мы строили! Не те ценности мы преподаем нашим студентам и аспирантам! Именно возмущение фарисейством режима Путина, глумление чинуш над российским правом заставила Юлию Галямину выйти на уличный и абсолютно мирный протест. Протест против поругания российского Закона и справедливости. Ответ режима Путина был циничен и прост: прошлым летом Юлию Галямину, профессора МГУ, как и многих других отвергнутых кандидатов в депутаты МГД арестовали и по фальшивым рапортам полу-грамотных полицаев бросили на 40 суток в тюремную камеру, дабы всем остальным неповадно было.

Но внешне мягкая женщина, Юлия Галямина оказалось весьма волевым, мужественным и смелым человеком: она не согласилась с Россией, превращенной правящей группировкой в территорию бесправия и произвола, и вновь открыто и честно вышла на мирный и законный протест против глумления над Конституцией, которое устроил Путин, отчаянно цепляющийся за свое пожизненное сидение на троне. И вот новая, циничная и бесчеловечная расправа: возбуждено уголовное (!) дело на 47-летнюю профессоршу МГУ, муниципального депутата столицы. Путинский режим подло мстит Галяминой за смелость, за верность закону, за разоблачение творимого им полицейского произвола. Этот режим мечтает посадить Галямину до 5 лет, чтобы своей беспрецедентной жестокостью и презрением к правосудию запугать гражданское общество, загнать народ в стойло и заткнуть рты всем, кто говорит правду.

Но я уверен, что Кремль допустил серьезную ошибку. Он как унтер-офицерская вдова высек сам себя, ибо дело Галяминой подрывает режим изнутри. Объявить женщину-профессора преступником, убедить в этом общество, даже самых малообразованных людей будет невозможно. Благодаря преследованиям тихой и мирной Галяминой сотни тысяч уже понимают: преступен тот режим, который ради захвата и удержания власти идет на незаконные расправы, репрессии, фальсифицирует дела и проявляет бесчеловечность и запредельное моральное падение, воюя с женщинами и вчерашними школьниками. Путинский режим быстро деградирует, становясь в глазах миллионов россиян воплощение подлости, бесправия, произвола и жестокости. От любви до ненависти - один шаг, утверждает народная мудрость. А уж от нейтрального или безразличного отношения к власти до ненависти и готовности гнать эту ненавистную власть дистанция еще короче.

Пример жестокой расправы с Юлией Галяминой показывает всему миру, что диалог с Путиным, превращающимся в бессовестного диктатора, невозможен и бесполезен, и что база противников его полицейского режима растет не по дням, а по часам. В ряды противников его правления приходят люди, которые еще вчера даже не помышляли о критике Путина, и уж тем более о борьбе с этим режимом. Теперь необходимость скорейшей смены власти начинают осознавать миллионы.

Дело Юлии Галяминой разбудит сотни тысяч россиян, я уверен. Полагаю, свое веское слово скажут профессорско-преподавательский состав московских и российских университетов (заодно и посмотрим, кто в наших ВУЗах чего стОит!), учёные, лидеры гражданского мнения, политики, все честные журналисты и «мастера культуры», не разменявшие свои принципы и таланты на подачки с «барского стола» жирующего режима. А главное, миллионы российских граждан, думающих о будущем страны и своих семей. В такой ситуации все честные люди должны, объединившись, выступить против превращения России в мрачную казарму новой аракчеевщины, сказать решительное «Нет!» повторению трагедии ГУЛАГа и геноцида собственного народа. Россия обязательно будет свободной, демократической и цивилизованной страной с адекватной и подконтрольной народу властью! Свободу Юлии Галяминой! Позор сатрапам и душителям прав и свобод граждан России! Президент Путин должен уйти!

Источник