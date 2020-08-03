Дело сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

Лишер также сообщил, что Мосгорсуд продлил меру пресечения Ангелине и Крестине Хачатурян в виде запрета определенных действий и дополнительно запретил им участвовать в массовых мероприятиях. Защита девушек просила изменить меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ранее им запретили пользоваться интернетом, общаться друг с другом, с участниками процесса и СМИ. Суд также отказался направить материалы в прокуратуру и объединить дела старших и младшей сестер. Процесс по Марии Хачатурян будет проходить отдельно, в закрытом режиме, слушания начнутся 10 августа. Ранее Марию признали невменяемой, на момент преступления она была несовершеннолетней.
Девушкам грозит до 20 лет лишения свободы за убийство их отца по предварительному сговору. Сторона защиты настаивает, что действия сестер были самообороной, так как мужчина истязал их.