Кирилл Рогов об изменении Конституции

Что характеризует незрелые общества, так это короткая память. Прошло - и забыли. Правка конституции, случившаяся в России в первой половине 2020, будет формировать и определять следующую эпоху ее истории. И знаете, что было тут главное?

На самом деле огромное число авторитарных режимов, когда они достаточно созрели и сопротивление свободы подавлено, заняты ровно этим: отменой ограничения президентских сроков. И очень часто они отменяют их в эксклюзивном порядке: в принципе, да, но для папы Пу это ограничение не действует. Смысл этого события состоит в том, что раньше считалось, что есть конституция, которой подчиняется даже президент, а теперь символически продемонстрировано, что есть президент, которому подчиняется даже конституция.

Нет, конечно, и раньше папа президент конституцию игнорировал, когда ему нужно. Но другое дело - момент, когда он спрашивает у народа, согласны ли вы, что папа президент может это игнорировать? И - внимание! - народ, как правило, в душе скорее с этим не согласен, но папа президент делает так, что у "народа" не получается сказать нет. Это и есть авторитаризм во всех его коротких и длинных штанишках. В этом смысл события: ты можешь сказать "нет"?

Да, пессимизм не моден и бесперспективен. И в России все будет хорошо уже через 2 или 20 или 200 лет, в этом нет сомнения. Но чтобы научно оценить вероятное количество нулей, нужно разобраться в деталях происходящего. Как получилось, что при том, что сторонники и противники поправок составляют две практически равные группы, противники не смогли организовать никакой стратегии серьезного сопротивления?

Что такое continuismo и как оно делается? Можно ли считать поправки к конституции в юридическом смысле принятыми и вступившими в силу? (спойлер: нет, нельзя) Как из соотношения 50 на 50 получается 65 на 35, а потом 78 на 20? Как увеличить масштабы фальсификаций в два раза, отменив завоевания оппозиции прошлого десятилетия, и какие будут последствия? И почему успех режима является его слабостью, но этому не следует инфантильно радоваться?

Обо всем этом очередной брифинг-доклад фонда "Либеральная миссия" – «Новая (не)легитимность. Как проходило и что принесло России переписывание конституции»

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