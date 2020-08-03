Польша оштрафовала «Газпром» на €50 млн за «Северный поток-2»

Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK) оштрафовало «Газпром» €50 млн. Причиной стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2», передает РБК.

В ноябре 2019 года «за упорный и необоснованный отказ» предоставить запрошенные документы относительно участия в проекте строительства газопровода «Северный поток-2» была оштрафована французская компания Engie.

«Несмотря на юридическую обязанность сотрудничать с председателем UOKiK, компания не предоставила необходимую информацию также после возбуждения в мае дела в связи с отсутствием сотрудничества, которое должно было стать для компании предупредительным сигналом. На мой взгляд, это было умышленное действие, целью которого было помешать проведению разбирательства. В связи с этим было принято решение наложить на «Газпром» штраф в размере почти 213 млн золотых. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по требованию председателя UOKiK, что эквивалентно €50 млн», — заявил глава UOKiK Томаш Хрустны.



В сообщении UOKiK говорится, что «Газпром» не собирался передавать Польше запрошенные договоры на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа. Доказательством этого польский регулятор считает тот факт, что «Газпром» не обращался за соответствующей информацией в Минэнерго России.

