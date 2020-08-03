Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг своего адвоката Бориса Кожемякина.

«Я узнал это от него лично, это произошло в Следственном комитете», — рассказал Znak.com Кожемякин.

Почему Фургал принял такое решение, сделал ли он его под давлением следствия или иных причин, Кожемякин не сообщил, отметив, что «не строит никакие предположения». «У нас был контракт, по которому Фургал мог отказаться от моих услуг в любой момент», — сообщил юрист.

Ранее Следственный комитет приступил к отводу адвокатов Марины Горбачевой и Максима Самойлова. «КоммерсантЪ» писал, что под разными предлогами от дела экс-губернатора могут отвести и других его защитников, чтобы попытаться их заменить на более лояльных к следствию.