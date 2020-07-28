Иван Сафронов отказался заключить сделку с ФСБ и выдать свои источники

Бывшему журналисту «Коммерсанта», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову следователь ФСБ предлагал сделку со следствием, требуя раскрыть имена своих источников. Такое предложение прозвучало в неформальной беседе после допроса еще 13 июля, рассказал адвокат Иван Павлов, пишет The Insider.

«Это была инициатива следователя, он неформально предложил Ване подумать над тем, чтобы выйти на сделку со следствием и начать раскрывать свои источники, с которыми он работал как журналист, — рассказал Павлов. — Тут получается двойственная позиция, с одной стороны, следствие всячески старается абстрагироваться от работы Вани, как журналиста, и утверждает, что обвинение не связано с его журналистской деятельностью, а с другой стороны их очень интересуют его источники».

В каких именно структурах следствие ищет информаторов — следователь не уточнил. Иван Сафронов долгие годы писал про оборонный комплекс страны и соответствующие ведомства — Минобороны, Ростех, Роскосмос, перестановки в корпорациях, награды и назначения, освещал военную компанию в Сирии.

В чем именно обвиняется журналист, по словам его адвоката, не стало понятно даже спустя три недели после задержания. «Это редкость, когда следствие скрывает все до такой степени. Если он уже передал какую-то информацию лицу, то почему ему-то не сказать о том, за что его задержали, — рассуждает Павлов. — Тем более все адвокаты дали подписки о неразглашении государственной тайны».

Ранее сообщалось, что Сафронова обвиняют в передаче секретных данных спецслужбам Чехии.