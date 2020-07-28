Навальный рассказал о резком росте числа жертвователей ФБК

После объявления о закрытии Фонда борьбы с коррупцией число жертвователей организации резко выросло, сообщил Алексей Навальный.

«Неделю назад у нас было 7607 подписок на ежемесячное пожертвование (средний размер 615 рублей). Как думаете, сколько их сейчас? 15 626 человек со средним пожертвованием 485 рублей. Рост больше, чем в два раза», — написал основатель ФБК в своем блоге.

О ликвидации ФБК Навальный сообщил 20 июля. Он объяснил это решением суда, по которому сам политик, фонд, а также Любовь Соболь должны выплатить бизнесмену Евгению Пригожину по 29 млн руб. При этом оппозиционер обещает создать другое юрлицо и продолжить деятельность.

Сегодня ФБК получил два штрафа по 300 тыс. руб. по закону об иноагентах.